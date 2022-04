Giovanni Becali, trădat de prietenii pe care i-a ajutat – Cine i-a rămas alături impresarului: ,,Mourinho a vrut să vină la mine”

Giovanni Becali a dezvăluit că ducea o viață fără lipsuri în perioada în care țara era condusă de Nicolae Ceaușescu.

Giovanni Becali este de părere că mulți oameni i-au trădat când aveau nevoie de ajutor.

Impresarul recunoaște că aceste trădări au fost dureroase, venind în cele mai nepotrivite momente.

„Multe persoane m-au dezamăgit şi cel mai greu a fost că s-a întâmplat asta în momente nefericite pentru mine. Mulţi dintre cei care au profitat de pe urma noastră, nu doar că au uitat, ne-au şi trădat. Te dor, trădările astea te dor. Cel puţin pe mine, eu nu sunt obişnuit cu aşa ceva. Nu am făcut prostii, erau d-ale tinereţii valuri”, a spus Giovanni Becali pentru ProSport.

Giovanni Becali a fost și după gratii timp de 6 ani și patru luni de închisoare în „Dosarul Transferurilor”. El a trăit intens acei ani și a pierdut foarte mulți prieteni. Printre cei care i-au rămas alături au fost Giorgi Popov și Jose Mourinho. Antrenorul portughez și-a dorit chiar să îl vizite în pușcărie.

„Mourinho a vrut să vină la mine și acela a fost cel mai surprinzător moment. Era greu ca Mourinho să vină la Slobozia. Dacă eram la București era altceva. A transmis asta prin Dragoș Sârbu, omul care se ocupă de tot ce am avut noi. Cel care a cumpărat acum câteva zile Levski Sofia a venit la mine (n.r. Giorgi Popov) i-am vorbit de la geam. Am avut prieteni care m-au întrebat dacă am nevoie de bani, de un milion, două, trei…”, a spus Giovani Becali.