Giovanni Costantino prezintă scuze fanilor după încă un eșec: „Nu am fost buni deloc”

Echipa FCU 1948 Craiova a fost învinsă, în deplasare, cu 1-2 de “U” Cluj-Napoca și rămâțne pe locul 14 după 18 etape, cu 18p.

„Nu am fost buni deloc”, a spus Giovanni Costantino după ce FCU 1948 Craiova a fost învinsă în etapa a 18-a

Gazdele au marcat prin Ianis Stoica (19) şi Daniel Popa (53), iar golul formației antrenată de italianul Giovanni Costantino a fost semnat de Yassine Bahassa (38).

„În atac, nu am fost buni deloc. Le cer scuze fanilor. Trebuie să înfruntăm realitatea. Am fost buni în ultimul meci, dar azi am fost foarte slabi. Nu e posibil. Nimeni nu acceptă o asemenea performanţă. Toată echipa nu a jucat bine. Nu e posibil să încasezi goluri aşa.

E lipsă de atenţie. Toată lumea a văzut. Avem meciuri dificile şi trebuie să schimbăm mentalitatea.

Dacă avem atitudinea corectă, putem să învingem pe toată lumea. Dacă nu, ne pot învinge şi echipele din Liga 3 sau Liga 4. Îmi plac jucătorii mei, dar nu accept asemenea performanţă”, a declarat a declarat Giovanni Costantino, la finalul jocului.

Pentru FCU Craiova 1948 urmează meciul cu FCSB, pe teren propriu, înb etapa a 3-a, ultima, a Grupei C din Cupa României. partida are loc joi, 7 decembrie, de la ora 20:45, iar echipa din Bănie are nevoie de victorie pentru a se califica în sferturile competiției.