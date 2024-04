Goran Ivanisevic despre Novak Djokovic: „M-am săturat de el, el s-a săturat de mine”

Pentru prima dată de când Novak Djokovic a anunţat despărţirea lor, la 27 martie, Goran Ivanisevic a vorbit încheierea parteneriatului.

„M-am săturat de el, el s-a săturat de mine”, recunoaște Goran Ivanisevic

Antrenorul croat, cu care sârbul a câştigat nouă turnee de Grand Slam, a vorbit mai ales despre un fel de oboseală după cinci ani deosebit de intenşi.

„Nu există un motiv ‘cu adevărat’. Unul dintre motive este mai degrabă un sentiment de saturaţie, de oboseală, pentru că aceşti cinci ani au fost cu adevărat dificili şi intenşi”, a spus el.

Pentru că, deşi au existat titluri şi recorduri, aceşti cinci ani au fost marcaţi şi de controverse. „Oamenii au uitat perioada coronavirusului, că Novak a fost considerat la un moment dat cel mai mare personaj negativ de pe planetă din cauza statutului său de vaccinare. Şi apoi nu ni s-a permis să călătorim într-o ţară, apoi în alta…

Întotdeauna aveam îndoieli cu privire la faptul că va juca sau nu. Şi nici măcar nu vorbesc de Australia şi de toată mizeria care s-a întâmplat acolo”, a mai transmis Ivanisevic.

Între descalificarea lui Djokovic de la US Open 2020 (o ediţie jucată cu uşile închise), reţinerea şi apoi expulzarea sa din Australia în 2022 şi dificultăţile de călătorie din cauza refuzului său de a se vaccina împotriva Covid-19, duo-ul antrenor – sportiv a trecut prin multe.

„Am ajuns la un anumit nivel de saturaţie. M-am săturat de el, el s-a săturat de mine. Am simţit că nu-l mai pot ajuta. Dar, privind în urmă, am reuşit lucruri mari pentru noi şi pentru tenis”, recunoaște fostul jucător.

„Întotdeauna am fost pregătit să mor pentru el dacă ar fi fost necesar”, spune Goran Ivanisevic

În orice caz, el respinge ideea că ar exista vreun dezacord între ei doi sau că ar fi fost deranjat de cuvintele pe care fostul său jucător le-ar fi folosit la adresa boxei sale în timpul meciurilor.

„Oamenii dau impresia că relaţia noastră a fost complicată, dar nu este adevărat. Modul în care se exprimă pe teren, uneori în timpul meciurilor, nu m-a deranjat niciodată.

Novak, atunci când toate camerele sunt închise şi este mai mult el însuşi, este o persoană bună cu o inimă mare. Întotdeauna am fost pregătit să mor pentru el dacă ar fi fost necesar”, spune fostul jucător.

În ceea ce priveşte momentul despărţirii, Ivanisevic aminteşte de înfrângerea de la Wimbledon în faţa lui Carlos Alcaraz (în cinci seturi, când Djokovic viza Marele Şlem), care l-a marcat, dar în realitate a fost în timpul turneului american din vara trecută când a simţit că „sfârşitul era aproape”, după cum a spus.

În Statele Unite în acest sezon, unde Novak Djokovic a înregistrat la Indian Wells o înfrângere surprinzătoare în turul al treilea, cei doi bărbaţi au discutat şi au decis că este momentul potrivit pentru a-şi lua rămas bun.

Chiar şi Ivanisevic crede că despărţirea ar fi putut avea loc la sfârşitul anului 2023, dar oportunitatea nu s-a prezentat cu adevărat. S-a întâmplat la Miami, câteva luni mai târziu.