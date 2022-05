Guardiola, criticat dur după ce City a fost eliminată dramatic din Liga Campionilor: „Nu am văzut niciodată o echipă atât de neajutorată”

Managerul spaniol al campioanei Angliei a fost ținta reproșurilor venite din partea fanilor, dar și a presei engleze după returul semifinalei Champions League, în care echipa sa a pierdut accesul în finala competiției.

Însă și un fost jucător al „cetățenilor” a fost revoltat de felul în care au ieșit din scenă De Bruyne & Co. Având un avantaj de două goluri la general în finalul confruntării de pe Bernabeu, oaspeții au primit două goluri care au trimis jocul în prelungiri, iar acolo Benzema a reulit lovittra decisivă și a dus din nou Realul într-o final de Liga Campionilor după o pauză de 4 ani. Dietmar Hamann nu s-a ferit de cuvinte atunci când a făcut analiza eșecului trupei de pe Etihad.

If you give players responsibility they act responsible. If you try to play the game for them they won’t. Guardiola suffocates teams and players to make their own decisions. Compare that to Ancelottis or Klopps teams https://t.co/xhNvBlx42a

