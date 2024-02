Guardiola vrea ca o vedetă a echipei sale să-și încheie cariera la Manchester City

Antrenorul Pep Guardiola a declarat că ar vrea ca fotbalistul Kevin De Bruyne să-şi încheie cariera la Manchester City, în condiţiile în care presa britanică a anunţat că mijlocaşul este dorit în Arabia Saudită, scrie site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF.

Potrivit The Times, cele mai mari patru cluburi din Arabia Saudită, Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Nassr şi Al-Ahli, pregătesc o ofertă pentru mijlocaş. The Athletic a explicat că Arabia Saudită i-a oferit belgianului nu mai puţin de 70 de milioane de euro pe an pentru a-l convinge să vină.

Întrebat despre aceste zvonuri într-o conferinţă de presă, Pep Guardiola a răspuns că speră să-l vadă pe conducătorul său de joc prelungindu-şi aventura la City.

„Am citit zvonurile, dar nici măcar nu ştiu dacă există o propunere concretă pe masă. Mi-aş dori să rămână aici până la sfârşitul carierei, dar această decizie îi aparţine”, a spus tehnicianul spaniol.

La 32 de ani, în ziua unor accidentări, dintre care unele mai grave, Kevin De Bruyne rămâne unul dintre cei mai buni jucători din lume, notează site-ul RTBF.

În Grupa E de la EURO 2024, Belgia va întâlni Slovacia (17 iunie), România (22 iunie) şi câştigătoarea unui play-off de calificare (26 iunie).