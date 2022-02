Gustavo, euforic după victoria cu Chindia: “Aşa trebuie să jucăm şi să ajungem mai sus”

Gustavo a marcat unicul gol al meciului dintre CSU Craiova și Chindia Târgoviște. Brazilianul a înscris cu o lovitură de cap în minutul 28.

”Sunt foarte fericit că am dat gol cu capul. În Brazilia ne ajută foarte mult tehnica, iar când sare mingea, să dăm cu capul. Am ajutat echipa. Markovic a jucat foarte frumos, mingea lui mi-a venit pe cap şi am dat gol. Chindia s-a apărat foarte bine. Noi ne-am creat ocazii, am avut două bare. Am fost agresivi. Aşa trebuie să jucăm şi să ajungem mai sus.

Eu cred că atmosfera e foarte bună la echipă, la antrenamente. Suntem agresivi. E important să ajut echipa. Dacă ajut echipa, voi fi fericit. Acum e important să facem recuperare bună mâine. La Mioveni vom merge să luăm cele trei puncte”, a declarat Gustavo, la finalul jocului cu Chindia.

CSU Craiova a învins-o, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Chindia Târgovişte, în etapa a 28-a a Ligii 1. Gruparea olteană a urcat pe locul 3 în clasamentul Ligii 1, cu 48 de puncte, iar Chindia e pe 11, cu 29 de puncte.