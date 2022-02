Gustavo, uluit de atmosfera din timpul meciului CSU Craiova – FC U Craiova 1948: „Așa, niciodată n-am văzut”

CS U Craiova a învins-o, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, pe FC U Craiova 1948, în ultimul meci al etapei a 26-a din Liga 1.

Brazilianul Gustavo a deschis scorul și s-a arătat fericit de reușita sa.

”Sunt foarte fericit că am marcat, a fost o atmosferă foarte bună. Sunt foarte fericit că am ajutat echipa, am luat puncte acasă. E un moment bun pentru noi, e atmosferă bună, se vede și pe teren cum luptăm. Sperăm ca și în meciul viitor să facem la fel.

Cred că a fost un joc foarte greu pentru noi, FC U a jucat bine, dar nu a tras la poartă, noi ne-am apărat foarte bine. Cred că merităm victoria. Mi-a fost puțină frică atunci cu atâtea petarde pe teren, s-a oprit jocul, dar a fost bine. Așa, niciodată n-am văzut”, a declarat Gustavo.

CSU Craiova ocupă locul cinci, cu 42 puncte, în timp ce FC U Craiova 1948 ocupă locul 13, cu 26 de puncte.