Hagi a explicat de ce a fost eliminat: „Cu toţii cred că am greşit în teren, eu şi Leo, ne asumăm”

Gică Hagi (56 de ani), managerul tehnic al Farului, a s-a arătat mulțumit de victoria înregistrată de formația constănțeană, în meciul cu Sepsi. În opinia sa, portarul Aioani a fost omul meciului.

„Un meci interesant. Ştiam că se va baza tot meciul pe tranziţie. Fără minge, noi am muncit mai mult ca ei. Am făcut lucruri bune, am avut şansă, trebuie să recunoaştem. Un joc echilibrat, şansa de partea noastră, 1-0, suntem fericiţi. Victoria aduce încredere. Avem nevoie de încredere, suntem încă la început. Bucuros de publicul care a fost cu noi, care ne încurajează.

Cu toţii cred că am greşit în teren, eu şi Leo, ne asumăm. Antrenorul cu preparatorul lor au cerut penalty, au ieşit de la bancă, am depăşit puţin şi plătim, asta e. Când greşeşti, plăteşti. Sunt fericit.

(n.r. – despre Aioani) E victoria lui, eu aşa cred, a fost jucătorul numărul 1. N-a fost Pitu, el a fost. E bine că n-am luat gol, e bine că amândoi portarii nu au luat gol. În apărare şi în poartă stăm bine„, a spus Gică Hagi, la flash-interviu.

Farul a învins-o, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe Sepsi în etapa a patra a Ligii I. Suporterii echipei constănțene au fost acuzați că au scandat împotriva comunității maghiare din România. În finalul meciului, antrenorii Gheorghe Hagi şi Leo Grozavu au fost eliminați.

