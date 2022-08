Hagi, mesaj clar după victoria cu FC Voluntari: ”Clubul nostru nu are bani. Nu uitaţi asta!”

Farul Constanța a câștigat cu FC Voluntari, scor 2-1. La finalul meciului, Hagi a oferit mai multe declarații. El susține că echipa lui se poate bate la titlu.

”Clubul nostru nu are bani. Nu uitaţi asta. Toţi din România trebuie să ştie. Noi trebuie să luăm jucători care nu sunt în cea mai mare formă. Nu avem bani. E fundamental. Fără asta… Eu decid, nu e nevoia lor.

E o provocare pentru noi, au arătat ca sunt foarte buni, au fost cei mai buni, sunt campioni, au în sânge asta. Eu trebuie să îi pun din punct de vedere fizic şi mental. Pentru că trebuie să se adapteze la jocul nostru.

Am încredere în potenţialul nostru, cred că arătăm bine. Am văzut că nu spuneţi că am jucat cu fotbalişti născuţi în 2003, 2004, 2005, dar e normal la Hagi. Avem cea mai bună academie din ţară. Orice copil bun pleacă, aşa trebuie să se întâmple, dar nu răspund eu pentru ce se întâmplă apoi. La Constanţa e un proiect frumos, care are finalitate. Ei trebuie să plece, după nu răspund eu ce se întâmplă după.

Când se întorc la mine, devin iar cei mai buni. Chiar ştim să îi aducem pe drumul care trebuie. Suntem la începutul proiectului, sper ca toată lumea să vină. Sper să vină stadionul. Să ajungem să ne batem la titlul.

Programul lui de recuperare. Sunt multe. Se antrenează la echipa lui. Încearcă să se recupereze. Are răbdare, pentru că e controlat de doctori. Sperăm cât mai repede să revină. Nu se poate estima perioada. El e acolo. Nu există o dată când va reveni. Depinde corpul lui cum va reacţiona”, a spus Gică Hagi, la finalul meciului.