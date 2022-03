Hagi, realist chiar și după ce i-a pus piedică CFR-ului: „Îmi doresc multe, dar adevărul e că am nevoie de timp”

Managerul tehnic al constănțenilor a vorbit despre partida în care fotbaliștii săi au fost egalii celei mai bune echipe din România în ultimii 4 ani.

„Regele” a văzut mai degrabă partea goală a paharului nefiind încântat de randamentul ofensiv al echipei pe care o pregătește.

„Un meci greu, dificil, ambele echipe au încercat să marcheze. CFR a făcut un meci foarte bun. Noi nu am fost foarte inspirați în atac. Am pierdut multe mingi, s-a jucat mult individual. Am avut totuși câteva ocazii. Fotbalul așa e câteodată. Două echipe care au atacat, dar nu au marcat. Mai mult ei au avut mingi periculoase. Noi nu am știut să combinăm, să dezvoltăm în zonele libere. Ne-am apărat bine, dar în atac nu.

Dacă joci cu CFR și nu te duci pe jocul ăsta mai direct, e greu. Am pregătit meciul bine, am avut statură, jucători puternici la fazele fixe. Un meci deschis, dar nu s-a marcat. Un rezultat care nu ne ajută nici pe noi, nici pe el. Pe noi nu ne interesa un punct. Vrem mereu cele 3 puncte, să avem o mentalitate de învingători. Vrem să construim ceva, dar e greu. Am văzut în seara asta că lucrurile nu sunt ușoare. Vom vedea!”, au fost cuvintele lui Hagi după duelul de la Ovidiu.

Rebranduit în vară după fuziunea cu Farul, clubul condus de cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor nu are deocamdată anvergura să se lupte pentru supremație așa cum o făcea Viitorul în urmă cu 5 ani.

„Noi am jucat până acum cu cele mai bune echipe din play-off și le-am făcut față. Noi suntem în primul an. Ăsta e adevărul. Îmi doresc multe, dar adevărul e că am nevoie de timp pentru a construi o echipă puternică, una care să câștige. Deocamdată e greu. Nici nu avem bani, nu suntem printre echipele bogate. Avem zero bani de transferuri, jucători pe care îi prindem și noi cum îi prindem.În contextul acesta nu m-am plâns, chiar dacă au lipsit unii jucătorii.

Eu nu vorbesc despre un jucător sau despre celălalt. Echipa câștigă, prin joc colectiv. Noi nu am făcut la nivelul nostru cel mai bun. E o problemă asta. Sperăm să o rezolvăm și noi. Atacanții pierd prea ușor baloanele! Prea ușor. /Câteodată, atacanții noștri trebuie să facă diferența în astfel de meciuri. Dar când pierzi mingi ca în seara asta, e greu. Jefte a făcut câte ceva, dar uneori se uită la meci, alteori după altele”, a încheiat tehnicianul Farului.