Hagi s-a enervat după ce a pierdut cu Universitatea Craiova: ”La 3-1 nu am mai avut aceeași atitudine, trebuie să jucăm 90 de minute!”

Deşi s-a aflat la conducere la pauză, Farul Constanţa a înregistrat, luni, primul eşec în actuala ediţie a Superligii, fiind învinsă, într-un meci din etapa a IX-a, de Universitatea Craiova, scor 4-3 (2-3).

Craiova a reușit să se impună după ce a fost condusă cu 3-1. Markovic a fost în formă și a reușit două goluri incredibile pentru olteni. De asemenea, Gabi Torje a avut două execuții cum rar vedem în Liga 1.

Pentru Craiova a marcat Markovic în minutele 26, 66, Andrei Ivan în minutele 44 și Nistor în minutul 71. Farul a trimis mingea în poartă prin Torje în minutele 33 şi 41, iar Vlad Morar a marcat după doar 70 de minute de la începerea partidei. La finalul meciului, Hagi a fost dezamăgit de atitudinea jucătorilor săi.

”Din păcate, nu am gestionat ultimele 5 minute din prima repriză cum trebuia, am fost deconectați. La pauză am vorbit, am încercat, dar din păcate ei au creat presiune și au venit golurile. Probabil în seara asta atât meritam. Fotbalul îți arată și calitățile, dar și defectele.

Am greșit în seara asta, la 3-1 nu am mai avut aceeași atitudine, trebuie să jucăm 90 de minute, asta le scriu pe tablă, nu 20-25 de minute. Schimbările fac parte din meci, o dată poți să faci bine, o dată nu. Nici eu nu sunt perfect. Cei care au intrat nu au adus nimic.

Echipa pierde, suntem împreună. Nu trebuia să pierdem acest meci, restul nu mă interesează. Am pierdut într-o manieră care nu trebuia să se întâmple, asta e. (n.r.- Cum era Aioani?) El știe. Cu toții am pierdut, fotbalul e făcut din greșeli, din păcate noi am făcut prea multe astăzi”, a transmis Hagi.