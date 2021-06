Halep, mărturie sinceră înaintea revenirii pe iarba de la Wimbledon: „A fost cea mai frumoasă zi din viața mea”

Deținătoarea trofeului s-a destăinuit presei britanice înaintea să își înceapă aventura la al treilea turneu de grand slam al anului, care va debuta luni.

Ea și-a adus aminte că și-a stabilit cartierul general pentru competiția din urmă cu doi ani, într-un hotel de lângă heliportul Battersea.

„Nu eram atât de agitată, deşi sunt o persoană nervoasă, şi am fost foarte relaxată în acea dimineaţă.Am petrecut mult timp uitându-mă doar pe fereastră, la elicopterele care aterizau, pe heliport. Este ciudat, dar mi-a limpezit mintea şi m-a ajutat să uit de ceea ce urma.

Am jucat meciul perfect. M-am confruntat cu Serena în Singapore, unde am jucat rapid şi nu i-am dat timp să se aşeze, aşa că am ştiut că dacă fac asta am o şansă. M-am simţit mai entuziasmată decât neliniştită şi am avut familia acolo. A fost cea mai frumoasă zi din viaţa mea”, a povestit Simona pentru Daily Mail.

La Wimbledon, românca este a doua favorită la câștigarea trofeului.

„Simt că mă mişc mai sigur pe iarbă, nu mai este aşa de alunecoasă cum era. Dezvoltarea serviciului <slice> m-a ajutat foarte mult şi faptul că altele nu vin atât de mult la fileu, jocul nu se mai termină atât de repede. Înainte, nu eram atât de confortabilă pentru că nu mă simţeam stabilă pe picioare.

În 2019 a fost cea mai bună conexiune. Mă simt foarte confortabil la Londra. Are multe tipuri de oameni diferiţi, istoria. Când merg într-un oraş îmi place să mă plimb pe străzi, în parc, să ies.Vremea poate fi cam dură, dar oamenii sunt relaxaţi, ceea ce mă face să mă simt bine. Va fi diferit anul acesta, dar fiecare an este diferit”, a concluzionat Simona.