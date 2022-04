Hamilton, adrenalină și în afara circuitului – Cum și-a petrecut weekendul septuplul campion

Lewis Hamilton nu are parte de cel mai bun start de sezon în Formula 1 și a recunoscut că în ultimul timp s-a confruntat cu depresia. Septuplul campion mondial a încercat să își ia gândul de la probleme și a sărit cu parașuta, duminică, la Dubai.

„Ieri a fost cea mai bună zi. Un mod ideal de a petrece o zi de duminică. Am făcut skydiving vreo doi ani, dar din cauza pandemiei nu m-am mai putut duce, evident. Am sărit de zece ori, am învăţat ceva nou de fiecare dată. Este un mod grozav de a-ţi limpezi mintea, de a te refocusa pentru săptămâna care urmează”, a scris Hamilton pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Lewis Hamilton (@lewishamilton)





Britanicul s-a clasat pe podium în Bahrain (locul 3, după ce Max Verstappen și Sergio Perez s-au retras) și a terminat abia pe locul 10 în Arabia Saudită.