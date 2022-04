Handbal ,,cu mai mult stil și eleganță” propus de naționala României – Adi Vasile, fericit după calificare la Campionatul European

România a învins categoric Austria, cu scorul de 38-29, și a reușit calificarea la Campionatul European de Handbal Feminin.

Turneul final este programat între 4 și 20 noiembrie 2022, în Slovenia, Macedonia de Nord și Muntenegru.

După meciul perfect făcut de tricolore, Adi Vasile a spus care este obiectivul naționalei și a vorbit despre partida de la Vâlcea.

„A fost o săptămână foarte importantă pentru handbalul românesc, pentru prezent și viitor, am înțeles cât de important a fost să ne angrenăm cu totul, nu numai în meci, dar și în pregătirea lui. Am avut maturitate, am controlat bine jocul, cu un mix bun de handbal în viteză, asta ne dorim să jucăm, acesta este viitorul, cu o senzație clară de lucruri pe care le facem bine, dar și pe care nu le facem bine. Austria ne-a arătat în anumite momente foarte clar unde greșim. Handbalul este un produs pe care trebuie să îl prețuim cu mai mult stil și mai multă eleganță.

Am început parcursul de calificare la Euro cu o echipă în schimbare, care, pas cu pas, încerca să redobândească o identitate. Meciul din Austria a fost primul pentru majoritatea fetelor fără niște lideri în teren, orice se construiește cu răbdare, disciplină și încredere. De atunci și până acum am făcut pași corecți, meciurile cu adversarii de top ne-au arătat clar ce facem bine și ce greșim. Echipa este în progres, are niște lideri, are jucătoare din valul doi care încep să cofirme și începem să avem acel nucleu și asta este foarte important”, a spus Adrian Vasile.