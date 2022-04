Handbalistele de la Rapid visează la Liga Campionilor! Ce pas a făcut clubul

Echipa feminină de handbal Rapid este liderul Ligii Florilor cu 4 etape înainte de final, având un punct în plus față de CSM București. Ca urmare, oficialii clubului se gândesc, în sezonul viitor, la o participare în Liga Campionilor.

CS Rapid a prelungit contractele a șase jucătoare

Handbalistele de la Rapid mai au de jucat în deplasare cu Știința București, acasă cu Gloria Bistrița și Craiova și în deplasare cu CSM Râmnicu Vâlcea. Programul este mai dificil decât al lui CSM București, dar giuleștencele sunt optimiste că vor lua titlul.

Tocmai din acest motiv, conducerea clubului a decis să prelungească înțelegerile pe care le are cu șase jucătoare. Este vorba de Eliza Buceschi, Gabi Perianu, Alexandra Badea, Diana Ciucă, Denisa Dedu și Alexandra Trifan.

Buceschi era dorită insistent de CSM București, Dedu tocmai a revenit la lot din postura de mămică, iar Trifan este cea mai veche jucătoare din lot. „Am petrecut doi ani minunați aici și cred în continuare în proiect.

A fost o plăcere să văd că mă doresc multe echipe, dar nu a fost deloc greu să aleg să rămân la Rapid. Nu am crezut că microbul ‘Rapid’ te poate atinge atât de mult, dar am simțit-o pe pielea mea.

Este un sentiment unic atunci când suntem alături de fani și cântăm cu ei, ni se face pielea de găină”, a spus Eliza Buceschi, conform Digi Sport.

Gabi Perianu a vrut să rămână la Rapid inclusiv pentru suporteri

Una dintre cele mai experimentate jucătoare din lot este Gabriela Perianu. Ea a prezentat motivele care au făcut-o să continue alăpturi de gruparea alb-vișinie. „Am vrut să merg mai departe cu Rapid în primul rând pentru atmosfera care este în echipă, pentru că majoritatea fetelor vor rămâne și în sezonul următor și pentru ambițiile care sunt aici.

În plus, avem una dintre cele mai spectaculoase galerii, ne împing mereu de la spate, simțim energia lor la fiecare meci”, a spus sportiva. „La Rapid am primit încrederea de care am avut nevoie, am înflorit și am avut cel mai bun sezon al carierei mele”, a completat Badea.

„Am fost în afara terenului o perioadă lungă, mă bucur să le revăd pe fete, să mă alătur echipei. Am ales să merg mai departe la Rapid, am avut încredere în echipă și m-a încântat mult dorința de performanță.

Mi-am propus să-mi recapăt musculatura pierdută, să slăbesc, să reintru în formă maximă până la debutul noului sezon”, a spus Dedu.

Din Giulești se vede Liga Campionilor

Toate handbalistele de la Rapid sunt optimiste în ceea ce privește câștigarea campionatului. „Mai avem patru meciuri foarte importante, dacă va ieși totul bine, în septembrie ne vom bucura de Liga Campionilor și de ceea ce implică această competiție.

Am dat toate calculele peste cap, pe oricine ai fi întrebat la începutul sezonului nu ar fi zis că ajungem atât de departe. Suntem acum atât de aproape de titlu încât nu vrem să-i dăm drumul”, a specificat Eliza Buceschi.

„Trebuie să recunoaștem că la startul sezonului nu ne gândeam la locul 1, dar între primele cinci, da. Din punctul în care suntem acum, se vede Liga Campionilor”, a spus și Ciucă.