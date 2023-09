Harry Kane a dat cărțile pe față! De ce a ales-o pe Bayern Munchen în detrimentul lui Manchester United: „Din fericire, am ajuns aici!”

Harry Kane, atacantul de 30 de ani, s-a transferat în această vară de la Tottenham Hotspur la Bayern Munchen.

Deși a fost dorit și de Manchester United, vârful englez a dezvăluit de ce a preferat să meargă la campioana Germaniei.

„Din fericire, am ajuns aici!”

„Normal că am purtat discuții cu mai multe cluburi în vară, dar Bayern a fost o echipă la care am vrut să ajung. De când a venit oferta m-am decis, nu am mai luat în calcul alte opțiuni. Și acum, din fericire, am ajuns aici.

Bineînțeles că Manchester United este un club mare, dar acum sunt aici și sunt foarte fericit pentru asta. Bayern vrea să câștige Liga Campionilor iar eu voi da totul pentru a ajuta la câștigarea trofeului”, a spus Harry Kane, potrivit marca.com.