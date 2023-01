Helmut Duckadam a povestit cel mai greu moment din viața sa: „Am stat în comă cred că vreo 24 de ore!”

Helmut Duckadam a rămas în istoria fotbalului, dar mai ales în inimile suporterilor români. Fostul mare portar a povestit recent unul dintre momentele critice din viața sa.

Mai exact, la frageda vârstă de 11 ani, Duckadam a suferit un accident care îi putea pune stop vieții. Iată ce a povestit „Eroul de la Sevilla”.

„Am stat în comă cred că vreo 24 de ore!”

„Lucram împreună cu verişoara mea, aveam în jurul Semlacului mai multe ferme agricole şi vara, în vacanţă, lucram ca să mai strângem şi noi un ban, ca să mai avem de o pereche de pantofi…

Şi, într-adevăr, într-o seară, când ne-am întors – nu erau drumurile circulate cum sunt la ora actuală – eu, fiind copil, am luat-o la stânga să traversez şoseaua naţională şi nu m-am asigurat. Era vina mea, clar.

Şi a venit o maşină din Cehia şi m-a luat în plin. M-am trezit la spital, la reanimare, cu braţul stâng rupt. Cred că aveam vreo 11 ani, maxim 12. Dar mi-am revenit.

Am stat în comă cred că vreo 24 de ore. După aia mi-am revenit, dar la braţ… a fost braţul rupt complet şi a trebuit să-mi pună o tijă metalică.

Deci am scăpat în primă fază. După câteva luni trebuia să-mi scoată tija, atunci am făcut o altă boacănă. Mergând cu mama la spital să-mi scoată acea tijă, n-aveam voie să mănânc înainte de operaţie şi am mâncat o ciocolată de rom, una mică.

Şi, după operaţie, mi s-a încleştat gura, că trebuia să vomit şi nu mai puteam. Noroc cu o asistentă, care era şi simpatia mea, cât de copil eram, era foarte frumoasă.

Şi, după ce mi-am revenit şi a trecut toată faza, mi-a arătat degetele, erau toate vinete cum a încercat să-mi decleşteze dinţii”, a povestit Helmut Duckadam, pentru orangesport.ro.