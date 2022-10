Helmut Duckadam, reacția clară când a fost întrebat de FCSB: ”Joacă prost, dar are rezultate!”

Dică pare că a mai reușit să redreseze situația la FCSB.

Echipa a legat victorii în campionat, chiar dacă în Conference League s-a făcut de râs.

Helmuth Duckadam a vorbit despre jocul FCSB-ului.

„Ce am văzut la FCSB până la venirea lui Dică? FCSB juca bine și nu avea rezultate. Ce am vazut la FCSB de la venirea lui Dică? Joacă prost, dar are rezultate”, a spus Helmut Duckadam, la Fotbal Club.