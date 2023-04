Helmuth Duckadam a împlinit 64 de ani

Helmut Duckadam, portarul de legendă al Stelei București, care a apărat patru lovituri de departajare în finala Cupei Campionilor de la Sevilla, contra Barcelonei, împlinește azi 64 de ani.Duckadam s-a născut pe 1 aprilie 1959, la Semlac, Arad. A făcut primii pași în fotbal la echipa locală, apoi a trecut la Constructorul Arad, în Divizia C.

De acolo, a ajuns la UTA și în 1983 a făcut pasul la Steaua.Până să ajungă în Ghencea, Duckadam a fost curtat de Universitatea Craiova, însă a ales Steaua pentru a scăpa de efectuarea stagiului militar.”La echipa naţională am fost chemat pentru prima dată fiind la UTA, m-a chemat Mircea Lucescu. Acolo i-am întâlnit pe Costică Ştefănescu de la U Craiova, pe Ştefan Sameş de la Steaua, fiecare dintre ei încercând să mă convingă să vin în echipa lui. Adrian Păunescu avea atunci un articol în care spunea că Universitatea Craiova este echipă mare, dar n-are portar. Ştefănescu a cerut să mă transfer la Craiova. Şi Mircea Lucescu m-a îndrumat spre Craiova, acolo primeam şi nişte bani, dar mi-a fost puţin… nu ştiu dacă neapărat teamă, dar ştiind cât de greu te asimilează oltenii dacă nu eşti de-al lor, am avut o reţinere. În acelaşi timp a venit oferta de la Steaua, odată cu problema armatei, trebuia să-mi fac stagiul militar. Şi atunci am hotărât să merg la Steaua, în 1983″, spunea Duckadam într-un interviu acordat AGERPRES în 2018.