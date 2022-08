Hermannstadt are evoluții bune, dar Marius Măldărașanu trage semnalul de alarmă, după egalul cu Botoșani: ”Sunt probleme în continuare, au tot fost promisiuni!”

Hermannstadt și FC Botoșani au remizat, scor 1-1, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 3 din Superligă. La finalul meciului, antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu, a spus că sunt în continuare probleme la echipă.

”Când conduci cu 1-0 și faci o a doua repriză bună, speri la mai mult. Am început rău prima repriză, au jucători cu calitate de la mijloc în sus, a fost nevoie de efort din partea noastră, am echilibrat, am pus presiune. A doua repriză am început bine, acțiuni bune, am avut progresie bună, apoi a venit acea greșeală, a fost penalty, s-a văzut de pe bancă.

Am câștigat un punct cu o echipă bună, trebuie să fim realiști, chiar dacă sunt dezamăgit. Avem 5 puncte, puteam mai mult, însă e mult de muncă, mai avem de lucrat la încredere. Am spus mereu, e primul an în Superligă, încercăm să ne menținem, e cel mai greu an. Considerăm că avem o echipă bună, nu vreau să folosesc cuvintele salvare de la retrogradare.

Sunt probleme în continuare, au tot fost promisiuni, nu cred că e bine să vorbesc eu. Băieții au fost înțelegători, dar nu ne este ușor, nouă, staff-ului, să gestionăm această situație”, a declarat Marius Măldărășanu.