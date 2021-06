Horia Tecău a câștigat turneul de la Halle, în proba de dublu

Horia Tecău, alături de Kevin Krawietz (Germania) au câștigat turneul de la Halle, în proba de dublu.

Perechea Tecău/Krawietz au învins în finala turneului german echipa Felix Auger-Aliassime/Hubert Hurkacz (Canada/Polonia). Perechea româno-germană s-a impus în două seturi scor, 7-6 (4), 6-4.

Turneul de la Halle este dotat cu premii în valoare de peste 1,45 milioane de euro. Horia Tecău și Kevin Krawietz vor primi un premiu total de 40.200 de euro şi câte 500 de puncte ATP.

Acesta este primul trofeu obţinut de Tecău în 2021, tot primul cu noul partener pe care îl are din acest an şi cel cu numărul 38 din carieră, la dublu. Românul mai are 23 de finale jucate, dintre care două în 2021, cu Krawietz în echipă, la Barcelona şi la Rotterdam.