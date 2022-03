Horia Tecău, bătăios înainte de barajul cu Spania din Davis Cup: ,,Natura sportului și mentalitatea din ultimii ani pentru asta a fost construită, pentru meciuri de genul ăsta!”

A câștigat tot ce se putea în tenis, dar mai are o dorință înainte de retragere, calificarea României la turneul final al Davis Cup. Horia Tecău, retras oficial din tenis, își dorește să ajute echipa de Cupă Davis și să reușească imposibilul, să bată echipa fantastică a Spaniei. Barajul va avea loc pe 4 și 5 martie și îl vom disputa în deplasare la Marbella.

Echipa României este formată din Marius Copil, Nicolae Frunză, Ștefan Paloși, Gabi Adrian Boitan și Horia Tecău. Echipa Spaniei are în componență jucători de top precum Roberto Bautista Agut, Carlos Alcaraz sau Pablo Carreno Busta.

„E o întâlnire foarte interesantă pentru noi, e un test mare. Am ajuns la acest baraj pentru Grupa Mondială. A fost un obiectiv al nostru. Ultima dată când am fost la baraj, am jucat în 2011. Iar în ultimii patru ani am făcut o înțelegere cu colegii și cu staff-ul să fim foarte implicați pentru aceste meciuri de Cupa Davis, să luptăm pentru un loc la baraj și să ne dăm o șansă de a ajunge în Grupa Mondială.

Acum suntem la baraj, avem în față un adversar puternic, jucăm în deplasare și avantajul este de partea lor. Dar pentru echipa noastră e un test măreț, dacă reușim să ne adunăm, să avem încredere în noi în aceste circumstanțe și să credem în victorie în aceste condiții, cred că o putem face oriunde. Asta am și încercat să construim în această săptămână, o mentalitate și o atitudine că suntem aici cu un scop. Vrem să luptăm pentru șansa noastră și să ne arătăm nouă și echipei Spaniei că am venit să câștigăm.

Natura sportului și mentalitatea din ultimii ani pentru asta a fost construită, pentru meciuri de genul ăsta! Am învățat să cred în mine până la final în fața oricărui adversar. Ar fi o mare surpriză să câștigăm, dar exact asta vrem să producem: o surpriză, un șoc pentru meciurile de Cupa Davis, pentru tenis și pentru sport! Dar ca să facem lucrurile acestea trebuie să se alinieze și partea mentală, cu partea fizică și partea tehnică. Mereu mi-a plăcut să joc în Spania, cu o comunitate mare de români, la Madrid, la Barcelona, acum suntem la Marbella”, a declarat Tecău pentru ProSport.