I-a adus victroria Craiovei, dar a pus meritele pe umerii unui coleg-Elvir Koljic: „Eu cred că el a fost omul meciului!”

Elvir Koljic a marcat unicul gol al partidei CSU Craiova-CFR Cluj (1-0). Atacantul a reacționat după meci.

Deși a fost eroul oltenilor, jucătorul a considerat că Vladimir Screciu a fost omul meciului. Iată ce a spus după partida împotriva ardelenilor.

„Eu cred că el a foste omul meciului!”

„Eu cred că omul meciului a fost Screciu, a jucat foarte bine azi. Eu sunt fericit că am marcat și că am ajutat echipa să ia cele trei puncte. A fost o fază bună, m-a văzut Ante foarte bine, mi-a pasat și am marcat.

De când sunt în România, de cinci ani, fiecare meci cu CFR a fost greu. O echipă foarte bună. Azi s-a întâmplat așa. Eu cred că n-a dominat foarte mult, am avut ocazii și am meritat victoria.

Antrenorul a intrat cum am zis și ultima dată, cu o energie pozitivă, cu antrenamente bune, cred că toată echipa a muncit săptămâna aceasta pentru această victorie.

Cel mai important e să continuăm așa, altfel n-am făcut nimic. Sunt multe meciuri de jucat, trebuie să o luăm pas cu pas și să luăm câte puncte putem”, a declarat Elvir Koljic, după victoria cu CFR Cluj.