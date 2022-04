,,I-am zis domnului Rotaru că echipa asta câștigă cu mine antrenor” – Postul lui Reghe vânat de un apropiat – Antrenorul Craiovei tremură pe banca oltenilor

Universitatea Craiova a învins FCSB, scor 2-0, în etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 1.

Fostul mare fotbalist, Sorin Cârțu, s-a arătat mulțumit de modul în care jucătorii lui Reghecampf au reușit să conserve rezultatul și de faptul că oltenii nu le-au mai oferit cadouri bucureștenilor, ca în partidele din trecut.

„Îmi era frică înaintea partidei, pentru ce a fost înainte de meci, cu necazurile noastre, antrenamente în salturi. Până la urmă, s-au unit băieții și au reușit să facă o partidă bună. De fiecare dată când jucam cu FCSB, făceam niște cadouri, mai ales în prima repriză, apoi jucam cu handicap. De data asta, am fost mult mai atenți, am închis bine culoarele.

A fost foarte bine gândită partida. Faptul că am înscris două goluri a fost meritat. Am avut un portar în zi inspirată, a avut două-trei intervenții în momente psihologice, la 0-0 și 1-0. De fapt, exact ce trebuie să facă un portar care are calitățile lui Mirko.

Sunt bucuros, i-am zis domnului Rotaru că echipa asta câștigă cu mine antrenor sau ca președinte. Mi se pare că din ’89 n-a mai fost o victorie la București. Era prin noiembrie.

Mi-au plăcut mulți jucători și modul în care au apărat avantajul. Cam așa trebuie să se procedeze atunci când ai avantaj, pentru conservarea rezultatului. S-a schimbat sistemul, am trecut cu 3 în zona centrală. Din acel moment nu mi-a mai fost frică, dovadă că adversarii nici nu au mai creat pericol.

Era ultima șansă pentru locul 2. Să vedem și pe CFR, joacă mâine cu FC Argeș. Să bată și ei și să vedem dacă se detașează de FCSB. Sunt 21 de puncte și se joacă pentru ele. E greu să anticipezi rezultatele”, a spus Sorin Cârțu, după meciul din Universitatea Craiova și FCSB.