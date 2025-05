„I-ați răspuns lui Gigi Becali la mesaje?”. Marius Șumudică a dezvăluit de când nu a mai vorbit cu patronul FCSB: „Vă arăt telefonul”

Gigi Becali (66 de ani) a făcut show după Rapid – FCSB 1-2 și a transmis că a râs prin mesaje de Marius Șumudică (54 de ani). Antrenorul giuleștenilor îl contrazice însă pe latifundiarul din Pipera, căruia i-a lansat câteva amenințări.

Marius Șumudică a dezvăluit dacă i-a răspuns sau nu la mesaje lui Gigi Becali

Gigi Becali a jubilat după ce FCSB a rupt blestemul în Giulești, acolo unde a obținut după 11 ani prima victorie împotriva Rapidului. Patronul roș-albaștrilor nu s-a abținut și l-a ironizat două zile la rând pe Marius Șumudică. Deși îl consideră prieten pe tehnician, Becali l-a taxat pe Șumudică, care s-a autoproclamat „cel mai bun antrenor”.

„Unde să-i răspund, ce mesaje? Eu nu am numărul dânsului. Nu am vorbit cu Gigi Becali de 7, 8 luni. De când sunt antrenor la Rapid, nu am vorbit cu Gigi Becali, nu am niciun număr de telefon al dânsului.

Dacă dânsul îl are pe al meu… La mine nu a apărut niciun mesaj, n-am niciun mesaj, vă arăt telefonul. Dacă vreți mă duc și scot listingul, vă arăt”, a declarat Marius Șumudică, la conferința de presă premergătoare meciului Universitatea Craiova – Rapid, din etapa a 7-a a play-off-ului.

„N-am primit niciun mesaj, îi răspund cu mare plăcere, cum o să-i răspund și domnului Mihai Stoica, dar nu e momentul. Îi voi răspunde și lui”, a adăugat antrenorul în vârstă de 54 de ani.