Ianis Hagi a impresionat pe toată lumea în meciul cu Germania: ,,Mi-a plăcut cum a abordat faza”

Ianis Hagi a jucat magistral cu Germania. Fotbalistul lui Rangers a punctat în prima repriză cu nemţii, după ce l-a ridiculizat pe Antonio Rudiger.

Prestaţia mijlocaşului nu a trecut neobservată de nimeni în meciul de la Hamburg. Fotbalistul a impresionat pe toată lumea cu evoluţia sa, de la români până la nemţi.

Iulian Miu, fost internaţional, a rămas impresionat şi el de evoluţia lui Ianis Hagi din meciul cu Germania. Acesta spune că fiul ,,regelui”se poate maturiza foarte repede.

,,E un nou început pentru el. Contează ce va face de acum încolo. Şi mie mi-a plăcut cum a abordat faza respectivă. Am suferit de multe ori în meciul ăsta, dar am jucat contra Germaniei. Noi am abordat anumite faze într-un ritm bun. Eu cred că Ianis se poate maturiza repede. Ne-ar bucura pe toţi să vedem genul ăsta de faze de la mai mulţi jucători.”, a declarat Iulian Miu, potrivit Telekomsport.