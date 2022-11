Ianis Hagi a rămas fără antrenor la Rangers! Giovanni van Bronckhorst a fost demis!

Ianis Hagi a rămas fără antrenor la echipa sa de club.

Mai exact, Giovanni van Bronckhorst a fost demis de la Rangers. Anunțul a fost făcut chiar de către clubul scoțian.

„Rangers poate confirma astăzi că a încheiat raporturile contractuale cu Giovanni van Bronckhorst. Conducerea clubului vrea să transmită public mulțumiri sincere lui Gio pentru toate eforturile depuse de când a preluat echipa”, au transmis cei de la Rangers.

Rangers Football Club confirms today it has parted company with manager Giovanni van Bronckhorst.

The board would like to put on record sincere thanks to Gio for all his efforts since his appointment as manager.https://t.co/ESRS10qpJP pic.twitter.com/aLGIiXa2sS

— Rangers Football Club (@RangersFC) November 21, 2022