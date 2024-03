Ianis Hagi pleacă de la Alaves și a anunțat unde va juca sezonul viitor: ”Trebuie să ai răbdare ca fotbalist”

Ianis Hagi (25 de ani) a anunțat că va părăsi gruparea Deportivo Alaves din vară, când îi expiră contractul de împrumut de la Rangers.

Internaționalul român a dezvăluit că se va întoarce la Rangers și va evolua în Scoția sezonul următor.

”Sunt bine, dar clar îmi doresc să joc mai mult, să fiu minut de minut pe teren. Sunt situaţii în cariera de fotbalist când trebuie să ai răbdare, când ai şansa să o arăţi. Iar apoi vom vedea până la vară ce se va întâmpla.

La vară, cum a spus şi tata, mai am contract un an cu Rangers, mă întorc acolo. Mai am şi Campionatul European”, a declarat Ianis Hagi, citat de As.ro.

Ianis Hagi a fost împrumutat un an de Alaves de la Rangers, dar nu a reușit să se impună în Spania.