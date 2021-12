Ianis Hagi, pregătit pentru plecarea de la Rangers: „Are o clauză pe care orice club poate să o plătească”

Gică Popescu a vorbit despre viitorul lui Ianis Hagi. Fostul international român este de părere că tânărul fotbalist trebuie să mai stea câteva sezoane la Rangers.

Ianis Hagi joacă de doi ani la echipa scoțiană. Gică Popescu a dezvăluit şi că fiul fostului său coechipier din Generația de Aur are o clauză de reziliere la Rangers, astfel că dacă impresionează, orice club mare şi-l poate permite.

”Aş zice să rămână doi-trei ani acolo şi să devină un jucător super important pentru Rangers. Eu am stat la Eindhoven patru ani de zile, am plecat un an la Tottenham şi la 27 de ani la Barcelona.

De ce trebuie să te grăbeşti? Trebuie să te duci copt, că ăia nu te aşteaptă. La ăia mari te duci copt sau te duci acasă. Să rămână acolo, joacă, e iubit, e apreciat şi atunci când a ajuns la un nivel, să se ducă la top.

Dar eu aş mai sta în locul lui. Ianis are o clauză, nu ştiu dacă e de 17, 20, 15 (n.r. milioane de euro), dar are o clauză, clauză care oricând orice club poate să o plătească.

Ianis dacă mai rămâne doi ani acolo, sumele pe care un club le-ar plăti pentru el vor fi mult mai mari. A lucrat mult în Italia, acolo s-a dezvoltat. Pui mâna pe el, e stâncă.

Arată bine din punct de vedere fotbalistic, şi fizic aşa ştim că e frumos, dar nu e manechin, e fotbalist. Arată fizic senzational, dar a şi lucrat enorm”, a declarat Gică Popescu, pentru Telekom Sport.