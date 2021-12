Ianis Hagi și-a pus dorința pentru noul an: „Vreau să ajung la un alt nivel!”. Realizările din 2021

Internaționalul român a avut parte de un an nemaipomenit în tricoul celor de la Rangers, alături de care a izbutit să devină campion al Scoției!

Ianis Hagi s-a numărat printre jucătorii cheie ai formației de pe Ibrox în ultimele sezoane. Românul a contribuit decisiv la câștigarea celui de-al 55-lea titlu de campioană a lui Rangers și a primit distincțiile pentru cel mai bun pasator din campionatul britanic, dar și cel mai bun tânăr fotbalist al „albaștrilor”.

Dacă la nivelul echipei de club lucrurile au mers într-o traiectorie bună, Hagi Jr. nu a avut parte de momente de satisfacție și la naționala României, alături de care a ratat calificarea la Mondialul de anul viitor. Acest lucru pare că l-a ambiționat și mai tare însă pe Ianis, care a dezvăluit că își dorește să devină din ce în ce mai bun pe viitor, iar un prim prag va fi anul 2022.

”Vreau să continui fericit procesul acesta prin care mă descopăr ca jucător şi ca om, prin fotbal. Vreau să ajung la un alt nivel, cu aşteptări şi mai mari de la tot ce fac zilnic. Am avut un 2021 greu din punct de vedere mental prin prisma pandemiei, dar succesul din teren m-a ţinut permanent alert, pe vârfuri, ca să câştig şi mai mult.

Sunt extrem de fericit pentru 2021, pentru că am primit atât de multe voturi la Tricolorul Lunii în România, fanii lui Rangers m-au ales “cel mai bun tânăr jucător”… Sunt recunoscător fiecăruia care mă apreciază! Am marcat primele mele goluri pentru România la seniori şi am obţinut un titlu de campion istoric în Scoţia, un titlu-reper pentru Rangers, aşa că am atins, per total, nişte puncte foarte importante în cele mai multe momente. Aşa că vreau un 2022 cu şi mai multe reuşite de echipă şi individuale!”, a spus Ianis Hagi, pentru TelekomSport.