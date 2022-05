Ianis Zicu a găsit vinovații după un nou eșec al Concordiei Chiajna: „Ce să faci în condițiile astea?”

Concordia Chiajna a fost învinsă de Petrolulo Ploiești cu 0-2 în etapa a 9-a a play-off-ului Ligii 2, rezultat în urma căruia „găzarii” au promovat. Echipa ilfoveană speră să prindă barajul, dar pentru asta e nevoie de două condiții.

Ianis Zicu pune înfrângerile Concordiei Chiajna în cârca fostei conduceri tehnice

Concordia Chiajna se află pe locul 5 în Liga 2 și poate juca barajul pentru promovare dacă FRF rămâne fermă pe poziții și nu permite CSA Steaua să promoveze, fiind un club de drept public.

În plus, în ultima trebuie să obțină cel puțin același număr de puncte, pe teren propriu, cu “U” Cluj ca și Unirea Slobozia acasă cu Petrolul. Ianis Zicu este nemulțumit e lotul pe care-l are la dispoziție și dă vina pe vechea conducere tehnică.

„E dificil de vorbit, am pierdut o nouă partidă. Ne puneam mari speranțe. Din păcate, nu se poate așa. Trebuie să ne trezim! E dureros, nu facem mai multe în teren, nu ne asumăm responsabilități, nu am avut nicio ocazie cu un om în plus.

Toată lumea șutează de la distanță cu noi. Avem portari under 21, care trebuie să crească. S-a grăbit creșterea lor, clubul și-a asumat acest risc, conducerea dinainte și-a asumat acest risc. Nu avem ce face.

Azi am trimis toți cei 3 atacanți, niciunul nu oferă garanții, nu au putut să țină deloc de minge. Ce să faci în condițiile astea?”, a declarat Ianis Zicu.