Ianis Zicu, în prima conferință la Farul: „Acești jucători au avut șansa sau neșansa să fie antrenați de Gică Hagi”

Ianis Zicu a fost prezentat în calitate de antrenor la Farul. „Sunt foarte emoționat pentru că vin la un club condus de oameni care au făcut istorie atât în fotbalul românesc, cât și în cel internațional.

Emoțiile pe care le am sunt legate de faptul că este orașul în care m-am născut, am jucat la echipa de juniori, echipa mare, am antrenat echipa înainte de fuziune, iar când ai această oportunitate, nu cred că exista un alt răspuns.

Am toată încrederea că putem să facem performanță.Gândurile sunt acelea de a ne îndeplini obiectivele. Sper să răsplătesc încrederea pe care acești oameni mi-au acordat-o. Din fericire, am patru meciuri în Liga 1, cele de baraj se consideră tot meciuri de primă ligă. Fotbalul este la fel, dar clar, nivelul mai ridicat. Jucătorii sunt de o altă valoare.

Plec de la calitatea umană, apoi spre tactic, tehnic și abia mai departe. Grupul este cel care poate să ne aducă trofee, vedem exemplul cu Messi la Barcelona și la PSG.

Ca jucător nu am muncit atât de mult pe cât trebuia să o fac.

Acești jucători pe care îi voi pregăti la Farul au avut șansa sau neșansa să fie antrenați de Gică Hagi, un fost fotbalist cu răutate, dorință, care a dat totul la fiecare antrenament, iar acum au un antrenor care nu a dat totul ca jucător, dar care nu acceptă sub nicio formă ca ei să iasă pe teren fără să fie pregătiți. Le spun că trebuie să știe la ce să se aștepte. Antrenamentul este totul”, a declarat Ianis Zicu.