Idolul lui David Popovici este un maratonist: „Un om și un sportiv de la care foarte mulți avem de învățat”

Multiplul medaliat la înot David Popovici a dezvăluit că idolul lui este altetul kenyan Eliud Kipchoge.

„Un sportiv pe care îl apreciez foarte tare este Eliud Kipchoge”, a spus David Popovici

Sportivul african este singurul om din lume care a alergat maratonul în mai puțin de 2 ore. Pefromanța nu a fost înregistrată într-o competiție oficială, fiind pregătită în cele mai mici detalii de sponsorul oficial al luhi Kipchoge.

Concret, atletul a avuet șase perechi de câte 7 pacer-i, care se schimbau la fiecare 5 km, iar la aproximativ 5-6 m în fața grupului mergea o mașină care avea afișat timpul. Kipchoge a alergat singur doar ultimii 200 de metri.

„Am fost întrebat de curând care este sportivul pe care îl apreciez foarte mult şi nu mi-a venit răspunsul. Deşi ştiam sigur că am pe cineva, nu am putut să-mi dau seama despre cine e vorba.

Dar, am stat, m-am gândit mai mult, nu doar zece secunde pentru o întrebare şi un sportiv pe care îl apreciez foarte tare, în afara înotului, este Eliud Kipchoge, un maratonist, un sportiv căruia îi admir foarte mult disciplina şi stilul de viaţă.

M-am uitat la mai multe interviuri cu el şi mi se pare un om de la care am avea foarte mult de învăţat, absolut oricine. Deţine recordul mondial la maraton, este singurul om care a coborât vreodată sub două ore la un maraton, un atlet extraordinar”, a spus Popovici.

Pentru David Popovici, Paris înseamnă orașul o gastronomie incredibilă, nu gazda JO 2024

Dublul campion mondial și european de seniori și tineret a recunoscut că nu gândește, încă, la Jocurile Olimpice de anul viitor, deși a obținut calificarea în proba de 100m.

„Dacă îmi spuneţi astăzi Paris, mă gândesc la o gastronomie incredibilă pe care de abia aştept s-o experimentez, pentru că nu am fost până acum acolo. Am fost în Marsilia, dar nu în Paris.

În schimb, ce înseamnă pentru mine Paris la anul? Pentru că vreau s-o iau cu paşi cât mai mici. Paris, a doua ediţie a Jocurilor Olimpice pentru mine, de-abia aştept. Atmosfera Jocurilor Olimpice este foarte diferită până şi de cea a Mondialelor.

Campionatele Mondiale sunt un concurs incredibil de mare, dar Jocurile sunt diferite. Abia aştept să mă distrez.

La fiecare concurs important la care m-am dus, la mine obiectivul principal a fost să mă simt bine, să mă distrez şi să pun în practică tot ceea ce am exersat în fiecare zi, de la două la patru ore şi jumătate pe zi”, a mai spus el.

„Nu consider că fac prea multe sacrificii. Nu regret absolut nimic”, spune David Popovici

David Popovici spune că, pentru el, succesul nu înseamnă cucerirea medaliilor sau stabilirea de noi recorduri, ci munca pentru a te îmbunătăţi.

„Niciodată nu am considerat că fac prea multe sacrificii, pentru că întotdeauna am făcut ceea ce mi-am dorit. Şi să fiu sincer nu aş fi putut ajunge astăzi aici, dacă nu aş fi făcut aceste, cum multora le place să le numească, sacrificii.

Dar pentru mine nu sunt nimic mai mult decât decizii. Decizii pe care le-am făcut fiind conştient de ele şi mă bucur că le-am făcut, nu regret absolut nimic”, spune campionul.

„Recordurile sunt acolo pentru a fi doborâte, titlurile pentru a fi apărate, pierdute după care din nou recâştigate. Succesul este pentru mine o treabă foarte subiectivă, mie nu îmi place definiţia succesului convenţional.

Adevăratul succes, cred eu şi pentru care mă lupt în fiecare zi, este acela de a lucra pentru a te îmbunătăţi. Ăsta mi se pare mie adevăratul succes, progresul”, susține înotătorul.