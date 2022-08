Iftime a recunoscut că s-a înțeles cu Gigi Becali: ”Domnule, eu nu fac dobândă băncii. Nu sunt Isărescu!”

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a recunoscut că Gigi Becali i-a achitat banii pentru transferul lui Olimpiu Moruțan. Finanțatorul moldovenilor a dezvăluit cum au decurs negocierile cu Becali.

”Între mine şi domnul Becali apele au fost limpezi şi clare. Noi nu suntem prieteni care să citească ziarul împreună sau să bem şpriţ. Nici nu filozofăm. Trebuia să încasez 300.000 de euro, dar mi-a dat 200.000 de euro.

Dar asta nu ar fi fost un punct de neînţelegere între mine şi domnul Becali. Eu cu domnul Becali, legat de subiectul ăsta, am vorbit în ianuarie, în Antalya. Eu am spus că aş vrea banii în avans, chiar dacă în contract era trecut să se plătească la data plăţii. Am spus să-mi dea aşa şi pune o dobândă.

Şi dumnealui mi-a zis: «Domnule, eu nu fac dobândă băncii. Nu sunt Isărescu!». Şi am rămas până la urmă pe varianta dumnealui. Mi-a dat o sumă şi eu am acceptat ca să închidem subiectul. Acum aştept să se califice în Conference League, pentru că am nişte bani pentru Dawa. Aşa, sunt suporter înfocat al FCSB-ului”, a spus Iftime la Pro Arena.