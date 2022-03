Iga Swiatek a explicat cum a învins-o pe Simona Halep: „A trebuit să mă adaptez acestui nou mod de a privi lucrurile”

Iga Swiatek (4 WTA) a învins-o pe Simona Halep (26 WTA), scor 7-6 (6), 6-4, în semifinalele turneului Indian Wells. La interviul de pe teren, poloneza a recunoscut că accederea în finala turneului american este o realizare care i-a depășit așteptările.

Iga Swiatek a precizat că victoria în fața Simonei Halep a venit ca urmare a forței mentale de care a dat dovadă.

”E o nebunie, sincer. La începutul turneului, nu mă așteptam să ajung în finală, pentru că, după victoria de la Doha, credeam că va fi foarte greu. A fost, cu siguranță, este peste așteptările mele. Sunt foarte fericită.

Nu știu, sincer, în precedentele meciuri cu Simona am simțit că nu am nimic de pierdut, pentru că nu eu eram favorită. Acum, am fost jucătoarea mai bine clasată, am jucat bine. A trebuit să mă adaptez acestui nou mod de a privi lucrurile când am intrat pe teren.

A fost stresant, cu siguranță, dar am luptat până la sfârșit și am fost mai puternică din punct de vedere mental. Simona e foarte puternică din punct de vedere mental, nu renunță niciodată, așa că am încercat să stau mai bine la acest capitol și sunt foarte mândră că am reușit”, a transmis Iga Swiatek.