Iga Swiatek ia apărarea antrenorului și psihologului, în pofida rezultatelor dezamăgitoare

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul 2 mondial, care nu a mai câștigat niciun turneu după Roland Garros 2024, și-a apărat antrenorul și psihologul în pofida rezultatelor dezamăgitoare, înainte de debutul ei la turneul WTA 1.000 de la Roma, scrie Reuters.

Swiatek s-a despărțit de antrenorul Tomasz Wiktorowski, în octombrie, după o colaborare de trei ani, și l-a inclus în stafful ei pe belgianul Wim Fissette, iar în noiembrie a acceptat o suspendare de o lună după ce a fost testată pozitiv cu substanța interzisă trimetazidină.

Cu cinci titluri de Grand Slam în palmares, poloneza nu a mai câștigat niciun titlu după succesul de la Roland Garros de anul trecut, iar săptămâna trecută a pierdut fără drept de apel la Coco Gauff (1-6, 1-6), în semifinale la Madrid.

Swiatek a respins ipoteza că Fissette ar fi responsabil pentru lipsa ei de succes: ”Nu, aceasta este o afirmație foarte dură și nedreaptă. Pot privi antrenorul doar din propria mea perspectivă, care este singura corectă pentru mine, adică felul cum arată munca noastră în fiecare zi. Rezultatele mai slabe au coincis cu multe alte provocări din ultimele luni, inclusiv în viața de familie. M-am aflat într-o etapă a carierei mele în care a trebuit să-mi reformulez gândirea despre mine”.

Poloneza consideră că celelalte jucătoare și-ai ridicat nivelul și nu este vorba de un regres al jocului ei: ”Nivelul tenisului în lume este din ce în ce mai ridicat. Fetele au ajuns să cunoască jocul meu, s-au dezvoltat. Coco Gauff, care a fost întotdeauna un mare talent, este astăzi mai în vârstă și are mai multă experiență. Arina (Sabalenka) a reușit să treacă de semifinale și a început să câștige titluri.”

Jucătoarea în vârstă de 23 de ani, care lucrează de șase ani cu psihologul sportiv Daria Abramowicz, a fost întrebată dacă a existat un moment în care a crezut că colaborarea lor nu mai funcționează: ”Nu. Oamenii nu știu, dar practic în fiecare an există provocări diferite. Când am fost suspendată, nu am vrut să ies deloc pe teren timp de câteva săptămâni. A fost cea mai dificilă experiență din cariera mea. Daria este un sprijin constant pentru mine, o persoană în care am încredere. Aceasta este echipa mea, eu decid cine face parte din ea. Sunt iritată de titlurile care vorbesc despre dezintegrare sau o criză mentală. Desigur, uneori mă enervez pe teren. Uneori nu sunt atât de concentrată pe cât mi-aș dori. Dar muncesc, zi de zi, săptămână de săptămână, pentru a fi mai bună. Așa că nu există niciun motiv să facem judecăți ciudate sau să căutăm oboseală sau epuizare”.

Swiatek, cap de serie numărul 2 la Roma, va debuta vineri direct în turul al doilea.