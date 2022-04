Iga Świątek s-a retras din turneul de la Charleston, din cauza unei accidentări – Cât va lipsi din circuitul WTA liderul mondial

Iga Swiatek, liderul mondial, a decis să se retragă din turneul de la Charleston, de categorie WTA 500. Sportiva de 20 de ani reușit să lege serie fabuloasă de 17 victorii. A câştigat ultimele trei competiții la care a participat, Qatar Open, Indian Wells și Miami Open, primele ale anului de categorie WTA 1.000, o performanţă unică în tenisul feminin.

Sportiva care are 17 victorii la rând în circuitul WTA, perioadă în care a eliminat-o de la Indian Wells și pe Simona Halep. Swiatek și-a explicat decizia de a lua o scurtă pauză.

Organizatorii de la Charleston au anunțat tabloul principal, iar printre jucătoare se numără și 2 jucătoare din România. Irina Begu și Gabriela Ruse vor lua startul turneului WTA 500, pe zgură verde. O altă româncă joacă în calificări, Gabriela Tarabă unde s-a calificat în turul secund al calificărilor.

Main Draw, here we come! ♨️

Qualifying spots still to be filled in (tomorrow) but here is our official main draw as it stands right now 👇#CharlestonOpen pic.twitter.com/bfEWF8jXl6

— Credit One Charleston Open (@CharlestonOpen) April 2, 2022