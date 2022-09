Ilie Dumitrescu, comparație senzațională: „Tot timpul l-am asemănat pe Tănase cu Muller!” – Ce a spus fostul internațional român despre fostul atacant al FCSB-ului!

Bayern Munchen a învins-o pe Inter, în Italia, cu 2-0. Ilie Dumitrescu a analizat partida bavarezilor, fiind impresionat de atacantul Thomas Muller.

Ba mai mult, Ilie Dumitrescu l-a comparat pe Florin Tănase, fostul vârf al FCSB-ului, cu Muller. Iată cum a comentat acesta.

„Îl asemăn cu Thomas Muller!”

”Eu tot timpul l-am asemănat pe Tănase cu Muller, așa al doilea vârf, deși nu jucau acest sistem cu 4-2-3-1. A marcat și el 40 de goluri în România.

Îl asemăn cu Thomas Muller, da, pentru că este genul de jucător care marchează. 40 de goluri în ultimii doi ani”, a spus Ilie Dumitrescu, pentru Digi Sport.

„Muller este genul de jucător care este un punct de sprijin extraordinar, Mane nu mai are mobilitatea aia mare, stă mereu în gura porții, stă mereu între cele două colțuri de 16 metri. Plus că mie îmi place foarte mult jocul lui Kimmich, care are o rază mare de acțiune. A intrat și Goretzka, care-și va reveni și mai e și Gnabry, deci va fi greu să alegi.

Dar, eu îmi pun un mare semn de întrebare, de ce niciodată nu se renunță la Muller. Niciodată nu-l scoate nimeni pe Muller din echipă”, a declarat Ilie Dumitrescu, pentru sursa citată.

Florin Tănae a bifat în total la FCSB 228 de partide, a marcat 83 de goluri și a oferit 41 de pase decisive.