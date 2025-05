Ilie Dumitrescu, fascinat de un fotbalist de la FCSB: ”Atât pe faza defensivă, acoperă foarte bine zona, recuperează!”

Dinamo a pierdut derby-ul disputat luni seara contra celor de la FCSB, scor 1-3.

După meci, Ilie Dumitrescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Cisotti.

”Din punctul meu de vedere este un jucător sclipitor, care joacă un fotbal total. Atât pe faza defensivă, acoperă foarte bine zona, recuperează… iar pe faza ofensivă cere foarte bine, inteligent, mingea, în spațiul liber. Are execuții, văd assisturi, văd lucruri făcute cu cap. Este un jucător foarte inteligent. Are o inteligență de joc fantastică. Are și o capacitate de efort foarte bună. Este un transfer senzațional, n-aș fi crezut niciodată că o să poată să se ridice la nivelul acesta”, a admis fostul mare fotbalist.