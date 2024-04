Ilie Dumitrescu i-a propus un atacant lui Becali, iar patronul FCSB a dat răspunsul pe loc: ”Am luat deja legătura!”

Echipa bucureşteană FCSB a învins Universitatea Craiova, pe Arena Națională, cu 2-0, în etapa a treia din play-off-ul Superligii.

După meci, patronul Gigi Becali amoferot mai multe declarații și a vorbit despre Louis Munteanu.

Patronul FCSB a avut un dialog cu Ilie Dumitrescu, care l-a propus pe atacantul de la Farul la echipa bucureșteană.

Gigi Becali: ”Pe mine mă interesează Liga Campionilor și trebuie să ia un atacant de careu, un atacant în dreapta, un mijlocaș gen Bourceanu. Trebuie să luăm și un fundaș stânga, și un fundaș dreapta, un fundaș central.

Nu schimb echipa, o dublez. Dacă tot am nevoie de două echipe ca să pot să atac și campionatul, și cupele europene, de ce să nu iau patru-cinci jucători, să dublez echipa cu jucători valoroși? E chestie economică”.

Ilie Dumitrescu: ”Gigi, străini sau români?”.

Gigi Becali: ”Vorbesc cu tine. Spune-mi tu unul român și dacă zici că poate, îl iau”.

Ilie Dumitrescu: ”Louis Munteanu, un român”.

Gigi Becali: ”Da, Louis Munteanu e un jucător care ne interesează. Am și luat legătura cu Fiorentina, eu chiar am luat de mult timp, dar am ținut-o secret, să nu am altă concurență”.