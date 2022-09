Ilie Dumitrescu l-a luat în colimator pe George Pușcaș: „Nu dă dovadă de altruism! Iordănescu ar trebui să aibă o discuție cu el!”

Naționala României s-a întors cu doar un singur punct din deplasarea cu Finlanda (1-1). Ilie Dumitrescu, fostul internațional român, a făcut analiza jocului prestat de „tricolori”.

Mai exact, Ilie Dumitrescu a subliniat atât aspectele pozitive, cât și pe cele negative ale elevilor lui Edi Iordănescu, fiind vehement la adresa lui George Pușcaș, intrat în repriza secundă.

„Ce s-a întâmplat ar trebui să-i dea de gândit!”

„Pușcaș nu dă dovadă de altruism. Trebuie să interpretezi faza așa cum ți-o cere jocul. În momentul în care antrenorul te pune pe banca de rezerve, tu nu trebuie să demonstrezi nimănui că poți să faci diferența.

Interpretarea ar fi fost alta. (…) Ce s-a întâmplat ar trebui să-i dea de gândit, Iordănescu ar trebui să aibă o discuție cu el.

Tănase a început foarte bine repriza a doua, a avut un joc foarte bun între linii. Am suferit puțin în partea dreaptă, la Rațiu și la Man. Alibec a fost activ, s-a zbătut, a cerut mingea în profunzime, a avut o ocazie importantă, dar a fost un offside la limită.

Finlanda nu a avut un joc consistent, am fost peste Finlanda, chiar dacă a avut o ocazie mare în repriza a doua. Am arătat că putem să punem probleme și să controlăm jocul. Trebuie să eliminăm greșelile individuale. Bancu a greșit la golul lor, dar a mai fost nesigur. Ca fundaș ai tot timpul chestia asta că ai greșit. În schimb, pe faza ofensivă a adus un plus.

Cordea activ, Sorescu a fost într-o seară bună. Clar nu e suficient, dar sunt lucruri pozitive. Finlanda era o echipă de bătut. Echipa a arătat foarte bine cu Tănase și Alibec. Mă așteptam mai mult de la Cordea, la FCSB scoate om din joc. Mi-a plăcut mult și Răzvan Marin în această seară”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit Digisport.

România va primi luni vizita Bosniei de la ora 21:45 pe stadionul Giulești. „Tricolorii” se află pe ultimul loc cu doar 4 puncte.