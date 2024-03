Ilie Dumitrescu le acordă credit total „tricolorilor”: „Nu-mi este frică de Ucraina și am încredere în echipa noastră!”

România va juca în vara acestui an la EURO 2024. Naționala noastră face parte din grupa E, acolo unde le va avea adversare pe Belgia, Slovacia și câștigătoarea barajului (Bosnia și Herţegovina / Ucraina – Israel / Islanda).

Ilie Dumitrescu a afirmat că nu se teme de Ucraina, favorita să se califice la turneul final și adversara cu care România va începe aventura la EURO. Analistul TV are mare încredere în elevii lui Edi Iordănescu.

„Nu-mi este frică de Ucraina și am încredere în echipa noastră!”

„Ai fi tentat să spui că vrei Islanda, dar după ce am văzut că am terminat pe 1 împotriva celor din Elveția, debut greu poate fi și pentru Ucraina, nu numai pentru noi. Nu-mi este frică de Ucraina și am încredere în echipa noastră. Așa a fost și înainte de dubla cu Israel și Elveția.

Mai e un aspect, generația asta nu o văd să mai aibă vreun complex față de un adversar. În momentul în care într-o dublă cu Elveția, cu șansă, să spunem, în meciul tur, am reușit să nu pierdem, deja lucrurile sunt la un alt nivel. Avem siguranță pe faza defensivă, avem toate argumentele să nu avem chestia asta cu cine jucăm”, a transmis Ilie Dumitrescu, pentru Digi Sport.