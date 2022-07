Ilie Dumitrescu știe cine ar trebui să fie următorul căpitan al FCSB-ului: ”Vorbim despre un lider incontestabil, el trebuie să fie!”

FCSB este foarte aproape să se despartă de Florin Tănase. Decarul FCSB ar urma să plece în campionatul din China, pe un salariu net superior față de ce câștigă în prezent. Tănase este căpitanul echipei, iar Ilie Dumitrescu susține că Florinel Coman ar trebui să preia banderola, deoarece este un lider incontestabil.

”Florinel Coman să fie căpitanul! Vorbim despre un lider incontestabil, el trebuie să fie. Are potențial și va juca, va fi titular și va fi unul dintre jucătorii importanți.

Dacă a plecat Tănase, pentru mine, singurul lider de la FCSB, acum, este Florin Coman. El trebuie să fie căpitanul echipei! E cel mai bun jucător de la FCSB. Lider adevărat, a fost la echipa națională”, a declarat Ilie Dumitrescu, la Fotbal Club.

Becali, despre Tănase

”Ia și el un milion de euro salariu. Sunt liniștit. Aveam un stres mai mult cu salariul. Am scăpat de 40.000 de euro (n.r. salariul cu tot cu taxe), plus 3 milioane de euro. Nu mai dau bani din buzunar. Iau 1,5 milioane de euro de la o sponsorizare, plus 3 milioane de euro de la Tănase.

Nu se mai vorbește de retragere acum. Deja s-a făcut bugetul. Nu mai trebuie să dau bani de la mine. Nu va juca mâine (n.r. cu Saburtalo), pleacă astăzi”, a spus Gigi Becali, conform Sport.ro.