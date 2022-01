Ilie Poenaru a ajuns la capătul puterilor: „Nu știu câtă răbdare mai am!”. Gaz Metan se clatină tot mai mult

Medieșenii au mai suferit un eșec în Liga 1, scor 1-3 pe terenul celor de la FC Voluntari, și ocupă locul 13 în clasament, după 23 de meciuri!

Gaz Metan merge din rău în mai rău în actuala stagiune, astfel că problemele financiare, dar și cele sportive l-au făcut pe Ilie Poenaru să își pună mai multe semne de întrebare. Cu o singură victorie în ultimele 5 meciuri, medieșenii au un viitor incert în momentul de față, iar tehnicianul în vârstă de 44 de ani a tras un nou semnal de alarmă celor din conducere.

„Da, e grea soarta. Să sperăm că, cumva, nu știu cum, se vor rezolva problemele. Datoria mea este să fac această echipă să joace, să se prezinte onorabil și să luăm puncte. Cealaltă parte e treaba conducerii și nu vrea să mă mai implic în chestii din astea, dar e foarte greu. Am un vestiar care suferă foarte mult. Eu le mulțumesc și le-am spus-o că am fost alături de ei în această perioadă, am făcut multe pentru ei.

Nici nu au ce să facă pentru că trebuie să jucăm, dar trebuie să credem, trebuie să fim pozitivi. Eu am mai trecut prin asta și, cu întârzieri foarte mari, am ajuns în play-off. Eu vreau să cred că lucrurile se vor rezolva.

Nu știu câtă răbdare mai am, dar atâta timp cât grupul e alături de mine, eu nu pot să plec și să las grupul. Când echipa o să spună că ei nu mai pot, atunci nici eu nu o să am ce să fac”, a spus Ilie Poenaru.