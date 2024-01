Ilie Poenaru acuză voalat după demiterea de la FC Voluntari: „Uitați-vă ce prostie face…”

Demis de la FC Voluntari în această după-amiază, antrenorul Ilie Poenaru a făcut o analiză a celor întâmplate în ultima vreme la echipa ilfoveană.

„Uitați-vă ce prostie face…”, spune Ilie Ponearu, referindu-se la Nicolae Carnat

FC Voluntari are, de azi, un nou antrenor, Nicolae Dică, instalat la câteva ore după ce oficialii grupării anunțaseră demiterea lui Marin Dună și Ilie Poenaru.

Primul a fost instalat la începutul sezonului, mai mult pentru că Poenaru nu are licență PRO. Ei au fost ajutați de antrenorul secund Paul Ceușan și de cel cu portarii, Gabriel Vasiliu. Toți vor trebui să-și găsească alt angajament.

Poenaru spune că nu va sta mult departe de fotbal, pentru că nu poate. „Nu știu dacă a fost neapărat o tragedie eșecul cu CFR Cluj. Dacă analizăm meciul cu CFR Cluj, până în minutul 63 ne-am bătut de la egal la egal cu o echipă care se bate la campionat.

Totul s-a schimbat când a apărut… Mi-e să nu spun vreo prostie! Dar uitați-vă ce prostie face… O greșeală la care nu aștepta nimeni, făcută de Nicu Carnat”, a spus tehnicianul.

La respectiva fază, jucătorul adus de la Farul după etapa a 7-a a executat total ciudat un aut. În loc să dea mingea unul coleg liber aflat aproape de el, a preferat să o arunce în propriul careu, iar CFR Cluj a marcat golul de 2-1.

Ilie Poenaru exclude un posibil aranjament la meciul CFR Cluj – FC Voluntari 4-1

Tehnicianul recunoaște că el și ceilalți colegi de breaslă sunt la mâna jucătorilor. „Și-au fost multe momente de acest gen în campionat. Ar trebui să mai dăm credit și antrenorului, să-i asigurăm și lui o liniște. Dar la noi nu există niciun timp, nicio răbdare. Totul e pe repede înainte…”, a mai spus el.

Totuși, Poenaru exclude un posibil aranjament la meciul cu CFR Cluj. „Trebuie să dispară odată asta! Suntem bolvani de scenarită și nu ne mai facem bine. Au mai fost voci și când mai eram pe la Clinceni că suntem FCSB II și noi i-am încurat și-au pierdut un campionat.

Nu iau în seamă prostiile astea! Cine lucrează cu mine și cu staff-ul meu știe că nu va exista așa ceva niciodată. Nu voi intra niciodată în jocurile nimănui.

Doar dacă simt ceva și mă duc și fac denunț, ori plec. Viața e foarte scumpă! Am o familie frumoasă, un copil și vreau să mi-l cresc în libertate! Nu iau lucrurile astea în seamă”, a mai spus el, conform gsp.ro.

„Știam că vine Nicolae Dică și îi urez succes”, a dezvăluit Ilie Poenaru

Ilie Poenaru a dezvăluit și alt aspect. „Am pierdut puncte pe luare de decizii ale jucătorilor, pe poziționare, pe atacuri direct în careu. Lucrurile care nu știu cum se pot antrena…

Plus, am avut șase penalty-uri pe care le-am ratat! Cu 4-6 puncte în plus, astăzi nu mai vorbeau despre demiterea mea.

Știam că vine Nicolae Dică și îi urez succes și lui, dar și echipei! Eu am plecat în condiții amiabile. I-am înțeles, dar nu-mi doream să plec.

Din etapa 4 s-au rupt multe la echipă. Am pierdut mulți titulari și-a trebuit să schimbăm. Echipa a trecut prin schimbări. Jucători noi, lipsă de omogenitate”, a încheiat Poenaru.

FC Voluntari a ratat două lovituri de la 11 metri în acest sezon. Prima dată s-a întâmplat în etapa a 10-a, când Nemec nu l-a învins pe Silviu Lung, iar Poli Iași a câștigat în deplasare cu 2-1.

În prima etapă din retur, Rață a ratat un penalty în minutul 90+8 al meciului de la Botoșani, iar scorul final a fost 3-3. Cu 4 puncte în plus, FC Voluntari era pe locul 10.