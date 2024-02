Ilie Poenaru, despre parcursul ascendent al lui Andrei Cordea: „Am lucrat foarte mult! A plâns!”

Andrei Cordea evoluează în prezent la Al-Tai, în Arabia Saudită. Jucătorul român a mai evoluat anterior pentru FCSB, dar și pentru Academica Clinceni, club unde a colaborat cu Ilie Poenaru.

Antrenorul român a dezvăluit cum a pornit parcursul ascendent al fotbalistului. Iată momentul de cotitură din cariera jucătorului român.

„Am lucrat foarte mult! A plâns!”

„Am avut niște întâmplări cu Cordea… La un moment dat, plângea că nu înțelegea sistemul. Jucam 4-2-3-1 cu mijlocașii laterali care intrau în interior. El era învățat să joace lipit de tușă. Am lucrat foarte mult, împreună cu Marin Dună, să corectăm asta. O zi el, o zi eu, numai așa lucram, în fiecare săptămână. Dar venea și de la el. Voia să învețe. Rămânea după fiecare antrenament și lucra suplimentar.

Am avut o ieșire, după un meci cu CFR… La flash-interviu, am fost întrebat care a fost diferența dintre cele două echipe. Și am spus că Valentin Costache a avut două ocazii și a marcat un gol, grație căruia CFR a câștigat meciul, iar Cordea a scăpat de trei ori cu Bălgrădean, din 6 și 16 metri, și nu a reușit să marcheze.

După episodul ăsta, Cordea a plâns. L-a sunat pe Sorin Paraschiv, managerul echipei, și i s-a plâns, că uite ce zice «Mister» de mine, de ce vorbește așa, de ce declară așa… Și «Para» a venit la mine și mi-a zis: «Cred că trebuia să-l și bați!». Dar eu i-am spus atunci lui Sorin, mi-e martor!, că Andrei o să ajungă la un nivel foarte bun. I-am dat scris că o să muncească și că va ajunge sus”, a declarat Ilie Poenaru, pentru GSP.ro.

Cluburile din cariera lui Andrei Cordea: