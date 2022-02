Ilie Poenaru îi atacă pe cei de la CFR, după ce i l-au „suflat” pe Yuri: „Nu este ok ce se întâmplă! Practicile astea…”

CFR Cluj l-a transferat pe Yuri cu doar o zi înaintea meciului direct, iar acest lucru l-a scos din minți pe Ilie Poenaru!

Tehnicianul în vârstă de 46 de ani al celor de la Gaz Metan Mediaș s-a arătat total dezamăgit de strategia la care au apelat oficialii campioanei României. Poenaru a mărturisit că nu este normal ca un fotbalist să fie contactat chiar înaintea jocului direct și tocmai de aceea a convenit cu jucătorul în vârstă de 27 de ani să nu îl includă în lot pentru disputa cu viitoarea sa formație.

„E un lucru care mă deranjează foarte tare. Dacă, atât CFR şi Craiova şi-au arătat interesul pentru Yuri, nu e normal să transferi un jucător cu o zi înainte de meci. Practicile astea de pe la noi au fost şi se mai fac. Au trimis o ofertă de o săptămână pe mail, am refuzat oferta.

Au acceptat oferta pe care eu am trimis-o mai departe. A fost o presiune mare pe el. Astăzi îmi vine şi îmi spune că nu poate juca. S-a creat o presiune mare pe el. Cred că această presiune a venit din partea lor. Ştiau că el îmi dă un echilibru. E posibil să greşească şi nu vrea să se compromită. Am decis să nu fie nici în lot. Cred că dacă era în teren se schimba situaţia. Nu este ok ce se întâmplă şi nu mi se pare corect. Îi mulţumesc lui Yuri şi îi urez baftă lui la noul său club”, a spus Ilie Poenaru, la Telekom Sport.