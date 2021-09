Ilie Poenaru îi răspunde lui Ionuţ Chirilă: ,,A înţeles total greşit ce am declarat eu”

După ce a apărut un mic conflict între Ionuţ Chirilă, antrenor la Clinceni, şi Ilie Poenaru, tehnician la Gaz Metan. cel din urmă a ţinut să-i dea replica primului.

Ilie Poenaru declară că Ionuţ Chirilă a înţeles greşit declaraţiile sale după meciului Clinceniului cu FCSB, terminat cu victoria ,,roş-albaştrilor”, scor 2-1.

,,El a înțeles total greșit ce am declarat eu. Eu am spus doar că în meciul cu FCSB, în repriza a doua, echipa a avut posesie, a împins, a făcut un pressing avansat, datorită faptului că FCSB a coborât și a cedat mijlocul terenului.

Concluzia este că dacă faci pressing, fizic stai bine. Nu cred că a rezolvat el problema fizică în câteva zile.

Referitor la meciurile trecute, cu Mioveni și Chindia, în loc de 3-0 la pauză cu Mioveni, s-a terminat 1-1. Am ratat din careu, de la 11 metri, de la 6 metri. Când nu bagi mingea în poartă, nu știu dacă e vina antrenorului. Apoi, adversarul a primit penalty gratuit, iar tu ratezi alt penalty. Ce poate face antrenorul?

Cu Chindia am dominat total prima repriză, am primit un gol copilăresc, iar în minutul 93 am reușit să egalăm. O echipă care te conduce, nu-ți oferă spații. Am presat în repriza a doua, dacă nu eram bine din punct de vedere fizic, nu mai egalam în prelungiri.

N-am fost mulțumit de situația echipei, jocul a suferit. Sunt mulți factori. Nu se ia de mine, dar, de fapt, s-a luat de mine. Alăturii de preparatorii fizici pe care i-am avut, am menținut echipa în prima ligă și ne-am clasat în primele cinci. Nu știu ce antrenamente se fac acum și nu mă interesează sau poate știu, dar nu e treaba mea. Dacă e atât de nemulțumit, de ce s-a băgat? Trebuie să-și asume acum. M-a sunat să-i ofer ce am lucrat? Nu m-a sunat nimeni”, a declarat Ilie Poenaru, pentru Digisport.