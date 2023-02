Ilie Poenaru îl susține pe Mihai Pintilii: „Are o relaţie bună cu jucătorii şi a ştiut ce să schimbe!”

Ilie Poenaru, fostul tehnician de la UTA Arad, a vorbit despre Mihai Pintilii, cel care o pregătește pe FCSB.

Mai exact, Poenaru consideră că fostul mijlocaș posedă multe avantaje și că poate face o figură frumoasă la echipa lui Gigi Becali.

„Are o relaţie bună cu jucătorii şi a ştiut ce să schimbe!”

„El, prin tot ceea ce se întâmplă la FCSB, a avut această şansă de a prelua din mers. Şansa lui a fost că, fiind acolo, imediat după ce a terminat şi cariera de jucător, el ştie cam tot ce se întâmplă acolo şi ştie să gestioneze lucrurile. Probabil că şansa lui mare a fost că toţi antrenorii care au trecut în această perioadă, el lucrând cu toţi, el a văzut ce s-a făcut bine, ce s-a făcut rău, ce s-a lucrat.

Poate şi relaţia pe care o are cu Gigi Becali, relaţia pe care o are cu MM, are o relaţie bună cu jucătorii şi a ştiut ce să schimbe. Asta îl ajută foarte mult. Referitor că nu are actele necesare, asta e şansa lui. Am văzut că sunt cazuri şi în Franţa şi în Portugalia şi cluburile plăteşte o amendă”, a spus Ilie Poenaru, pentru Antena Sport.