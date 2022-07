Ilie Poenaru pune victoria contra Petrolului pe seama fanilor: „E incredibil cum cântă până la sfârșit. E al 12-lea jucător!”

UTA Arad a primit aseară vizita celor de la Petrolul Ploiești. Arădenii au învins cu 2-0, într-un meci în care fanii au cântat non-stop. Ilie Poenaru consideră că mare parte din succesul echipei se datorează atmosferei create de suporteri.

Mai exact, UTA a obținut toate cele 3 puncte datorită dublei reușite de David Miculescu (11′, 69′), iar echipa a beneficiat de suportul fanilor de la început până la sfârșit.

„Atmosfera incredibilă, e o plăcere să joci fotbal cu o asemenea galerie!”

„O victorie importantă pentru noi. Merită felicitați băieții pentru tot ceea ce au făcut, nu a fost nimic întâmplător tot ce s-a întâmplat pe teren. Mă bucur că am putut să punem în practică lucrurile pe care le-am făcut la antrenament și asta e important. A fost total diferit față de meciul de la Pitești, mai ales atitudinea.

Aici, bineînțeles și cu suportul publicului, căruia îi mulțumim. Prima repriză a fost dominată total de noi, i-am supus presiunii, i-am obligat să greșească. A doua repriză le-am zis să nu facem pasul în spate, am pierdut mijlocul terenului, ne-am retras mai mult decât trebuia și am lăsat Petrolul puțin să meargă spre noi, ceea ce nu e ok.

Important e că nu am luat gol și am reușit să ne descurcăm în anumite faze critice. Atmosfera incredibilă, e o plăcere să joci fotbal cu o asemenea galerie. E incredibil cum cântă până la sfârșit. E al 12-lea jucător, aduc un aport foarte mare”, a declarat Ilie Poenaru, pentru cei de la Orange Sport.

Pentru UTA Arad urmează deplasarea de la Voluntari. Meciul va avea loc sâmbătă, 30 iulie, de la ora 18:30.

De cealaltă parte, Petrolul va primi vizita celor de la Sepsi. Partida se va desfășura duminică, 31 iulie, de la ora 18:30.